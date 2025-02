Gewonde bij ongeval met onverzekerde auto

regionaal vr 7 februari 2025, 13:52

KORTEHEMMEN - Een auto met drie inzittenden is vrijdagmiddag op z'n zij in een greppel terecht gekomen. De bestuurder was de macht over het stuur kwijtgeraakt toen hij vermoedelijk met hoge snelheid over de weg reed. Een van hen raakte hierbij gewond.

De politie zag voorafgaand aan het ongeval het voertuig met drie inzittenden met hoge snelheid rijden bij Kortehemmen. De agenten zijn snel gekeerd, maar toen was het voertuig al uit het zicht. Zo liet Sasha Suselbeek van de politie weten.

Niet veel later werd het voertuig in de greppel aangetroffen, maar waren alle drie de inzittenden gevlogen. Twee van hen zijn niet veel later teruggekomen. De derde persoon is nooit teruggekomen.

Het ongeval gebeurde op de Boskweg bij Kortehemmen. Terwijl het ter plaatse gekomen ambulancepersoon de betrokkenen onderzocht controleerde politie het een en ander. Al snel bleek het voertuig onverzekerd.

Beide teruggekomen inzittenden wilde niet aangeven wie er had gereden. De politie schreef een proces verbaal voor het onverzekerd rijden op de openbare weg. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze dan naar de eigenaar van het voertuig.

Een van de twee personen die in de auto zat is meegenomen naar het ziekenhuis. Bij het ongeval waren verder geen andere voertuigen betrokken.

FOTONIEUWS