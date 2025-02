Dorpshuis De Pipegael krijgt nieuwe beheerders

vr 7 februari 2025, 12:13

BROEKSTERWALD - Dorpshuis De Pipegael in Broeksterwâld krijgt nieuwe beheerders. Jan (49), Renske (24) en Erik Beets (22) worden per 1 augustus 2025 de nieuwe beheerders van het dorpshuis. Vader, dochter en zoon nemen het stokje over van Janco en Tjitske van Dijk, die dertien jaar lang met zorg en toewijding het beheer en de exploitatie van het dorpshuis verzorgden.

Woensdagavond werd met het stichtingsbestuur de overeenkomst getekend met de nieuwe beheerders. Renske Beets wordt het aanspreekpunt. Renske is zeker geen onbekende in de regio. Na haar horecaopleiding is ze werkzaam geweest in diverse horecazaken en als taxichauffeuse.

Met een 'eigen dorpshuis' komt Renske's droom uit, een plek waar ze al haar passie, gastvrijheid en creativiteit kwijt kan. Renske licht toe: "Mei Doarpshús De Pipegael wol ik net allinne it besteande behâlden, mar wol ik ek nije kânsen meitsjen. It doarpshús wol ik noch mear iepenstellen as moetingsplak voor ynwenners fan Broeksterwâld, De Falom en omlizzende doarpen."

Renske wordt bijgestaan door Jan en Erik Beets. De familie Beets uit Kollum is al jaren lang actief in het organiseren van evenementen en activiteiten in de regio. De kersverse beheerders zien het als een 'enorm mooie uitdaging' om exploitatie van het dorpshuis te mogen verzorgen.

Daarnaast gaan ze proberen om nieuwe activiteiten te ontplooien voor alle leeftijdsgroepen. Zoals bijvoorbeeld een vaste bingoavond met mooie prijzen, thema-avonden om ook de jeugd binnen te halen en muziekavonden.