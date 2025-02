Wensput in Twijzelerheide compleet gesloopt

regionaal do 6 februari 2025, 18:09

TWIJZELERHEIDE - Wandelaars hebben deze week ontdekt dat de Wensput (of Winskput) in Twijzelerheide is gesloopt. De schade wordt geschat op zo'n €5000,-. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Het kunstwerk werd in 2023 geplaatst in het weiland bij de familie Van der Wal aan het Wyldpaed West. In 2024 werd er bij dit kunstwerk ook nog een bankje geplaatst.

Volgens stichting Oerbosk fan de Takomst is het kunstwerk in januari gesloopt. "Wie iets weet van deze vernieling kan contact opnemen met de politie of met onze stichting via 06 16480635" zo laten zij weten.