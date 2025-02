Eigenaar zaagt illegaal bomen om: boete en herplantplicht

6 februari 2025

DRACHTEN - Een grondeigenaar in de gemeente Smallingerland heeft zonder de vereiste melding meerdere bomen gekapt. De Omgevingsdienst Fryslân (FUMO) ontdekte de illegale velling tijdens een routinecontrole in het buitengebied.

De FUMO heeft direct een proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaar. "Het niet melden van het kappen van bomen is een strafbaar feit," benadrukt de milieudienst. De regelgeving is streng omdat de provincie het totale bosoppervlak in Fryslân wil behouden.

De eigenaar wordt niet alleen beboet, maar moet ook nieuwe bomen planten ter vervanging van de gekapte exemplaren. Deze herplantplicht moet ervoor zorgen dat het Friese bosareaal niet krimpt.

De FUMO wijst erop dat het melden van bomenkap essentieel is voor het monitoren van het bosbestand in de provincie. Zo kunnen zij bijhouden waar bomen verdwijnen en of deze volgens de regels worden vervangen door nieuwe aanplant.