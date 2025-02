Kijlstra Personenvervoer stoot deel activiteiten af

regionaal zojuist geplaatst

DRACHTEN - Met terugwerkende kracht heeft Kijlstra Personenvervoer per 1 februari een deel van haar activiteiten afgestoten. Deze worden overgenomen door Kort. Het gaat hierbij om de reguliere taxiritten, WMO-vervoer, leerlingenvervoer en zittend ziekenvervoer.

De activiteiten die zorgvervoer raken, zoals het orgaan- en donatievervoer van NTS, het stamcelvervoer, de Rapid Responder GGZ en Liggend Zorgvervoer, blijft Kijlstra zelf uitvoeren. De afgestoten onderdelen worden overgenomen door Personenvervoer Kort uit Oosterwolde. Alle medewerkers behouden daar hun baan en hun arbeidsvoorwaarden. De overname staat verder los van Kijlstra Ambulancezorg.

Kijlstra gaat zich naast de ambulancezorg verder focussen op zorgvervoer. "Het was geen gemakkelijke beslissing om een deel van de activiteiten van het familiebedrijf te beëindigen, maar het is een weloverwogen besluit," laat algemeen directeur Sietze Kijlstra weten.

Oog voor medewerkers

De beide bedrijven (Kijlstra en Kort) werken al jaren samen en Kijlstra ziet Personenvervoer Kort uit Oosterwolde als een betrouwbare partij met ruime ervaring in personenvervoer. Net als Kijlstra is het een familiebedrijf met oog voor medewerkers. "We beseffen dat dit een grote verandering is voor onze mensen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze medewerkers bij Personenvervoer Kort ook 'goed te plak' zijn," aldus Kijlstra.

Investering in de toekomst

De overname versterkt de positie van beide bedrijven. Waar Kijlstra zich verder gaat specialiseren in zorgvervoer, krijgt Personenvervoer Kort met deze tweede vestiging een sterkere positie in de markt van personenvervoer. De uitbreiding van het werkgebied en de vervoerscapaciteit ziet Ale Kort als een belangrijke investering in de toekomst.