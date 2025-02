Bestuurster raakt van de weg en belandt in sloot

regionaal wo 5 februari 2025, 20:28

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

WIJNJEWOUDE - Op de N381 is woensdagavond een bestuurster met haar auto in de sloot terecht gekomen. Door nog onbekende oorzaak raakte de vrouw van de weg, waarna ze doorschoot de sloot in.

Zowel politie, brandweer als ambulance kwamen ter plaatse naar de plek van het ongeval. Eenmaal daar bleek het allemaal mee te vallen. Na controle hoefde de bestuurster niet mee naar het ziekenhuis.

De berger was al in de buurt op het moment dat de melding binnenkwam. De man heeft de bestuurster uit de auto geholpen, waardoor de inzet van de brandweer niet meer nodig was. Na de hulpverlening heeft de berger het voertuig uit de sloot gehaald.

FOTONIEUWS