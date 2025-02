Man verloor wijsvinger bij vuurwerkongeval tijdens jaarwisseling Tytsjerksteradiel

regionaal wo 5 februari 2025, 17:22

BURGUM - Tijdens de jaarwisseling 2024-2025 in de gemeente Tytsjerksteradiel is één persoon ernstig gewond geraakt bij een vuurwerkongeval. Het slachtoffer verloor hierbij een wijsvinger. Dit schrijft burgemeesterJeroen Gebben in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens de burgemeester verliep de jaarwisseling verder relatief rustig. Wel waren er enkele kleine incidenten, waaronder een autobrand in Gytsjerk. Deze was niet vuurwerk-gerelateerd. Ook werden er enkele kleine branden gemeld, waarbij onder meer een bankstel, een pingpongtafel en wat afvalhopen in vlammen opgingen.

4000 euro schade

De gemeente registreerde voor 4.000 euro aan materiële schade in de openbare ruimte. Het ging daarbij om vier vernielde prullenbakken en zes beschadigde kolken.

Kanonnen

De traditionele carbidfeesten in de gemeente verliepen grotendeels volgens de regels. Op drie locaties werden wel te grote carbidkanonnen aangetroffen. Na waarschuwingen werden deze op twee locaties verwijderd. Bij één locatie moest de gemeente een last onder dwangsom opleggen.

Feesten verliepen goed

De feesten in onder meer Sumar, Gytsjerk en Burgum trokken veel bezoekers maar verliepen zonder grote incidenten. De samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en andere betrokken partijen werd als positief ervaren.

Voor de volgende jaarwisseling wil de gemeente een jurist toevoegen aan de speciale WhatsApp-groep voor hulpdiensten en wordt de rol van beveiligingsbedrijven op de openbare weg opnieuw bekeken.

