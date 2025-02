'Bewoners Haule kampen met terugstromend rioolwater'

lokaal nieuws wo 5 februari 2025, 15:00

HAULE - De ChristenUnie in Ooststellingwerf heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over aanhoudende rioleringsproblemen in Haule. Met name bij de Zwetteweg/Dorpstraat stroomt bij zware regenval rioolwater via douchputjes en toiletten woningen binnen.

Bewoners klagen over stank en overlast.

Geen oplossing

Ondanks frequent contact met de verantwoordelijke ambtenaar lijkt een structurele oplossing te ontbreken. Raadslid Willem Schaaij wil daarom nu van het college weten of zij bekend zijn met deze situatie en Schaaij vraagt om een gesprek tussen het college en aanwonenden. Ook dringt hij aan op een effectieve aanpak van de problemen door de verantwoordelijke afdeling.

"Via douch-putje of toilet stroomt het rioolwater binnen of wordt een zeer onwelriekende geur het huis in geduwd. Op die momenten lijkt Haule wel een red-light district, daar overal de waarschuwingslampen branden." aldus raadslid Schaaij.