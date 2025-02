Smallingerland start grondverkoop uitbreiding bedrijvenpark Azeven-Noord

DRACHTEN-AZEVEN - De gemeente Smallingerland start met de grondverkoop voor de uitbreiding van 10 hectare van bedrijvenpark Azeven-Noord. Deze uitbreiding biedt kansen voor ondernemers en versterkt de lokale werkgelegenheid en

economie.

De inschrijving start op maandag 10 februari aanstaande om 09.00 uur.

Belang van de uitbreiding

De uitbreiding van het bedrijvenpark speelt in op de toenemende belangstelling van ondernemers en bedrijven voor bedrijfslocaties in Drachten. Ook is het door de toename van grondverkopen mogelijk geworden om dit bedrijventerrein verder uit te breiden.

Wethouder economie Robin Hartogh Heys: "We

zijn enorm trots op die groeiende vraag naar bedrijfslocaties in Drachten. Dit is niet alleen een enorme impuls voor onze lokale economie maar ook een stimulans voor toekomstgerichte investeringen en bedrijvigheid, wat de positie van Drachten in Noord-Nederland versterkt."

De gemeente Smallingerland richt zich voor de grondverkoop op eindgebruikers, met een uitzondering voor kavel 27 en 29 aan de Nipkowlaan, waar het mogelijk is om een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren.

Uitdagingen stroomvoorziening en stikstofdoelen

Eén van de grootste uitdagingen is de beschikbaarheid van voldoende stroom. Netcongestie vormt een steeds groter probleem in Nederland, en ook in gemeente Smallingerland speelt dit een rol. Samen met Liander en ondernemers wordt er naar oplossingen gezocht voor het stroomprobleem. Een andere uitdaging is de gerechtelijke uitspraak over de wettelijke stikstofdoelen. De gevolgen zijn nog niet duidelijk voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuw bedrijfspand.

Optimisme over de toekomst

Ondanks deze uitdagingen is gemeente Smallingerland optimistisch over de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het bedrijventerrein Azeven-Noord. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich inschrijven via de gemeentelijke website. Dit kan vanaf maandag 10 februari vanaf 09.00 uur via smallingerland.nl/azevennoord. Ook is daar meer informatie over de grondverkoop te vinden.

Over bedrijvenpark Azeven-Noord

Het bedrijvenpark is centraal gelegen in Noord-Nederland tussen de N31 en de A7. De gemeenten Smallingerland en Opsterland werken bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark samen in de Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. De gemeente Smallingerland is aanspreekpunt voor Azeven-Noord, de gemeente Opsterland voor Azeven-Zuid.