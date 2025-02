Anne-Goaitske Breteler schrijft Frysk Kadoboek 2025

regionaal wo 5 februari 2025, 11:55

DOKKUM - Het Frysk Kadoboek 2025 wordt dit jaar geschreven door Anne-Goaitske Breteler (Dokkum, 1996). Het boek gaat over de familie Zwart uit Moddergat. Het boek wordt gepresenteerd op vrijdag 7 november bij de aftrap van het Frysk Boekefeest in de Kanselarij te Leeuwarden.

Breteler groeide op aan de voet van de zeedijk in de noordoosthoek van Friesland. Ze is antropoloog, auteur en tentoonstelling- en podcastmaker. In 2018 verscheen haar non-fictiedebuut De traanjagers en in 2020 haar Friese kinderboek In nuvere nacht. In 2024 kwam haar tweede non-fictieboek uit: De laatste dagen van de dorpsgek.

Anne-Goaitske Breteler: "Ik vind het fantastisch en een hele eer dat ik het Kadoboek 2025 mag schrijven. Het wordt een non-fictieboek over de broers en zusters Zwart (vier in totaal), die hun hele leven op een boerderij in Moddergat hebben gewoond. De laatste Zwart is vijf jaar geleden overleden en sindsdien wordt de boerderij niet meer bewoond en raakt de boel vervallen. Dit fenomeen wil ik graag aan de orde brengen in het Kadoboek."

Oproep

Als er mensen in Friesland zijn die de familie Zwart uit Moddergat goed gekend hebben en verhalen over hen willen delen met Anne-Goaitske Breteler, dan kan dat via haar e- mailadres: contact@agbreteler.nl. Alle informatie en foto's zijn welkom....

Fryske Boekewike van 8 t/m 16 november 2025

Het Kadoboek wordt gepresenteerd op vrijdag 7 november bij de aftrap van het Frysk Boekefeest in de Kanselarij te Leeuwarden. Het Kadoboek is de hele week van 8 t/m 16 november gratis te ontvangen bij aankoop van tenminste € 15 aan Friese boeken. Het Kadoboek wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Afûk. Het Kadoboek is een initiatief van Boeken fan Fryslân.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten en projecten van Boeken fan Fryslân op www.boekenfanfryslan.frl.