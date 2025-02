Femke uit Ingwierrum in finale Miss Universe Friesland

4 februari 2025

INGWIERRUM - Met trots deelt Femke Heijnen van den Hazel dat ze een plek als finalist voor Miss Universe Friesland 2025 heeft behaald. Het traject is een geweldige ervaring, waarbij de deelneemsters niet alleen intensief trainen, maar ook bijzondere uitjes beleven, zoals sponsorbezoeken en catwalktrainingen.

Daarnaast staat er een weekendje weg op de planning, wat zorgt voor een hechte band tussen de finalisten.

Naast de persoonlijke ontwikkeling die wordt doorgemaakt, zetten de missen zich ook in voor het goede doel: Stichting Simavi. In dit kader is er al een bijzonder moment beleefd door samen 5 kilometer op hakken te lopen in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Deze actie trok niet alleen veel aandacht, maar leverde ook een mooie bijdrage aan het goede doel op.

Verder wordt er een dressuurclinic gegeven bij Manege De Maartenruiters, waarbij de passie voor paarden met anderen wordt gedeeld.

De grote finale van Miss Universe Friesland 2025 vindt plaats op 6 april. Op het programma staan onder andere een galaronde, een bikinironde en natuurlijk de openingsshow.

