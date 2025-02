Man (52) opgepakt voor twee zedenmisdrijven op Ameland

regionaal di 4 februari 2025, 17:43

NES (AMELAND) - De politie heeft een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zedenincidenten op Ameland. De man zit vast en wordt verhoord.

De twee zedenincidenten vonden in de zomer van 2024 plaats.

Twee incidenten

Op maandagochtend 12 augustus werd een jong kind geconfronteerd met een schennispleger op het Westerpad in Nes op Ameland. Op diezelfde dag speelde aan het begin van de avond, rond 19.00 uur, een jong kind in de duinen aan de Strandweg in Nes. Daar werd zij aangesproken en kort daarna slachtoffer van een zedenmisdrijf. Het gaat om twee ernstige zedenfeiten waarvan jonge kinderen het slachtoffer zijn geworden.

De politie startte een uitvoerig onderzoek. Er werd buurtonderzoek gedaan, camerabeelden werden geanalyseerd en getuigen werden opgeroepen zich te melden.

Aanhouding

Het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van een 52-jarige man. De man is woonachtig op Ameland. Hij zit vast en wordt verhoord. Ook is er een zoeking gedaan in zijn woning, waarbij diverse goederen in beslag zijn genomen. Het onderzoek gaat door, daaruit zal blijken wat de betrokkenheid van de verdachte is geweest.