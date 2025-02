Henk Schoep nieuwe directeur-bestuurder Lichtpunt

lokaal nieuws di 4 februari 2025, 13:22

KOLLUMERSWEACH - De Raad van Toezicht van Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag heeft Henk Schoep uit Assen met ingang van 1 februari 2025 benoemd als directeur-bestuurder. Hij is de opvolger van Machiel Talsma uit Stiens, die met pensioen gaat.

Henk Schoep was tot juli 2024 verbonden aan het Leger des Heils. Namens deze organisatie was hij onder meer verantwoordelijk voor de daklozenopvang in Amsterdam-Noord en de opvang van mensen zonder verblijfsdocumenten in Amsterdam-West. Daarvoor vervulde hij uiteenlopende functies in de zorgsector, zoals kwartiermaker en regiomanager bij zorgorganisatie Klein Geluk in Apeldoorn.

Henk Schoep: "Ik heb er zin in om aan de slag te gaan bij Lichtpunt in Kollumerzwaag. Het is een mooie organisatie die al heel lang belangrijk werk doet voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Lichtpunt biedt een veilige omgeving aan mensen die niet goed tegen de prikkels van de grote stad kunnen. Ze krijgen hier de gelegenheid om tot rust te komen en met onze hulp weer zelfstandig of met begeleiding deel te nemen aan de samenleving. Ik vind het een mooie opdracht om daar samen met de medewerkers en de organisaties uit de omgeving aan te werken."

De Raad van Toezicht is erg blij met de komst van Henk Schoep. " We zien in Henk een peoplemanager met het hart op de juiste plek. Met zijn kennis en grote ervaring in de zorg is de Lichtpunt-organisatie in staat verder te professionaliseren en in te spelen op de veranderingen waarmee de zorg te maken heeft", zegt voorzitter Harm Jan Urbach van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bedankt Machiel Talsma voor zijn inzet voor Lichtpunt. Hij heeft sinds januari 2021 met toewijding én succes gewerkt aan de herinrichting, professionalisering en groei van Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting en een constructieve samenwerking met de andere Lichtpunt-stichtingen.

Over het Lichtpunt

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt stelt zich ten doel mensen onderdak te bieden en te helpen die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip zijn geraakt. Lichtpunt is gebaseerd op christelijke waarden.

Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen in nood en daarbij actief meedenken om het eigen leven weer op de rails te krijgen is één van de pijlers. De activiteiten worden gefinancierd met gelden die beschikbaar worden gesteld vanuit de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Lichtpunt Loods.