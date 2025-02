Maatschappelijke organisaties bezorgd over explosieventraining Kollumerwaard

Auke Iedema ma 3 februari 2025, 15:05

MUNNEKEZIJL - Zes Friese maatschappelijke organisaties hebben hun zorgen geuit over de mogelijke vestiging van een trainingslocatie voor explosieven in de Kollumerwaard. In een brief aan de provincie Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân waarschuwen zij voor gecombineerde negatieve effecten op verschillende sectoren.

De organisaties, waaronder HISWA-RECRON en de Friese Milieufederatie, wijzen op de aanwezigheid van de SPNA proefboerderij die internationaal belangrijk landbouwkundig onderzoek uitvoert. Ook vrezen zij voor de impact op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Lauwersmeer, een cruciale schakel in de vogeltrek.

Toerisme en gaswinning

Daarnaast maken zij zich zorgen over de gevolgen voor recreatie en toerisme, en wijzen ze op mogelijke risico's vanwege de intensieve gaswinning in de regio.

Hoewel Defensie heeft aangegeven het belang van de proefboerderij mee te wegen, is er volgens de organisaties nog geen definitief besluit genomen. Ze vragen daarom aan de Friese politiek om bij de staatssecretaris van Defensie aan te dringen op een andere locatie voor de explosieventraining (ondanks de eerder aangenomen motie waarin wordt gesteld dat Fryslân haar verantwoordelijkheid wil nemen voor defensieactiviteiten).