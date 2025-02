Vermiste Annemarije na drie maanden weer terecht

DRACHTEN - De 33-jarige Annemarije uit Leeuwarden is weer terecht. Ze werd sinds 8 november vermist. De politie heeft dat bekendgemaakt.

Het Search and Rescueteam (SAR) meldt op Facebook dat de ouders van Annemarije maandagochtend een telefoontje kregen met het nieuws dat hun dochter was gevonden. Ze ligt in een ziekenhuis in Frankrijk. Dat is alles wat er bekend is gemaakt.