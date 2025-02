Nieuwe Regiodeal: 18 miljoen euro voor Noordoost Friesland

regionaal ma 3 februari 2025, 11:49

BURGUM - De aanvraag bij het Rijk voor een nieuwe Regio Deal voor Noordoost-Fryslân is afgelopen vrijdag door de ministerraad toegekend. De regio ontvangt een bedrag van € 18 miljoen om de brede welvaart verder te versterken.

Voor de regio is de toekenning een boppeslach. "Dit is fantastisch nieuws voor onze regio. Met deze financiële bijdrage van het Rijk kunnen we samen met ondernemers en maatschappelijke partners nog beter onze krachten bundelen om zo de brede welvaart verder versterken," aldus Jeroen Gebben, burgemeester van Tytsjerksteradiel en bestuurlijk trekker van de aanvraag. "Daarnaast kunnen we investeringen op thema's als wonen en bereikbaarheid een plus geven, waarmee we structurele verbeteringen in gang zetten. Daar gaan we samen met partners in de regio en het Rijk mee aan de slag."

Met de toekenning laat het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening volgens Gebben zien dat Den Haag oog heeft voor onze regio en voor de maatschappelijke opgaven die er liggen.

Voor deze Regio Deal werd een financiële bijdrage van € 22 miljoen aangevraagd, waarvan € 18 miljoen is toegekend. Dit positieve bericht van het Rijk brengt de regio dichterbij een tweede Regio Deal. Het Rijk en de regio gaan de voorstellen samen uitwerken uit tot een Regio Deal. De uitvoering start in 2026.

Met deze nieuwe Regio Deal wordt in de periode 2026 - 2030 ingezet op drie pijlers voor de versterking van de samenwerking tussen de gemeenten, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, het Rijk en partijen in de regio. Deze pijlers komen grotendeels overeen met de ANNO-agenda:

Noflik wenje: inzet op woningbouw, goede voorzieningen, zorg en welzijn en een groenblauwe leefomgeving die een gezond leven stimuleert; Ferbining: zorgen voor vervoerszekerheid en werken aan een goede ontsluiting van de oostflank van de regio, wat essentieel is voor een sterke regio; Undernimmend: stimuleren ondernemerschap en het belang van een leven lang leren benadrukken, zodat iedereen in de regio kan blijven floreren.

Wat is een Regio Deal?

In een Regio Deal werken Rijksoverheid en regio's samen om de brede welvaart van een regio te verhogen op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Samenwerking is ook een belangrijk doel, zowel binnen de regio als tussen het Rijk en de regio.

Regio Noordoost-Fryslân omvat de gemeentes Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Over ANNO

Sinds 2012 werken de noordoostelijke gemeentes, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen aan de Agenda Netwerk NoordOost (ANNO).

De vier plattelandsgemeenten hebben te maken met veelal dezelfde uitdagingen en kansen, door met de Provincie en het Wetterskip de schouders er onder te zetten maken ze samen de regio sterker. Al eerder sloot onze regio met het Rijk een Regio Deal. Voor de periode van 2020-2025 wordt via de subsidieregeling Versnellingsagenda geld uit de Regio Deal beschikbaar gesteld voor projecten die onder andere het onderwijs en de arbeidsmarkt stimuleren.