VV Buitenpost wint ook van Winsum en is terug in de top 5

Pier Schotanus ma 3 februari 2025, 10:54 sportnieuws ma 3 februari 2025, 10:54

BUITENPOST - VV Buitenpost heeft zaterdag opnieuw een concurrent verslagen. Twee doelpunten van Gerbrand Waaksma (nummer 100 en 101 uit zijn loopbaan) deden vv Winsum de das om. Hierdoor is de ploeg van Kevin Waalderbos terug in de top 5 van de eerste klasse H.

Winsum trakteerde Buitenpost eerder dit seizoen op een warm welkom in de eerste klasse. In september wonnen de Groningers met 4-1 op Sportpark De Swadde. Buitenpost maakte het spel, maar Winsum was een stuk effectiever. Vier maanden later gaan de punten wel naar de Blauwkes.

Op het prachtige Geert Reinders Sportpark staat Buitenpost spreekwoordelijk al op voorsprong voordat de wedstrijd begint. De tweede elftallen van Buitenpost en Winsum speelden om 11:00 tegen elkaar, wat resulteerde in een 1-3 overwinning voor 'it twadde'. Goed voorbeeld doet goed volgen.

De wedstrijd tussen vv Winsum 1 en VV Buitenpost 1 staat in het teken van strijd, duels en lange ballen. "Goed voetbal was aan beide kanten nauwelijks aan de orde", aldus Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos. "In de eerste helft was Winsum iets beter in de duels, zonder dat dat veel kansen opleverde." Voor rust komt Buitenpost niet verder dan een ongevaarlijke kopbal van Roan van der Weij.

100 en 101 voor Waaksma

Na rust wordt duidelijk dat de ploeg die het eerste doelpunt maakt hoogstwaarschijnlijk als winnaar van het veld stapt. De kansen zijn op een hand te tellen. In de 57e minuut valt de bal tussen de laatste linie en de doelman van Winsum.

Gerbrand Waaksma controleert met zijn hoofd en schiet in de verre hoek. Hiermee zet hij Buitenpost op 1-0 en bereikt hij een prachtige persoonlijke mijlpaal. Het is zijn 100ecompetitiegoal in zijn carrière. Ruim negen jaar geleden stond zijn naam voor het eerst op het scoreformulier, in dienst van SC Kootstertille.

Zes minuten later maakt hij ook nummer 101. Noureddine Boutzamar verovert de bal en geeft met een sliding een dieptebal op Waaksma. Hij wordt half tot struikelen gebracht, maar het lukt hem wel om de bal door de benen van de keeper te plaatsen en Buitenpost op 2-0 te zetten.

"Toen moest Winsum risico's nemen en ontstond er meer ruimte voor ons", zegt Waalderbos. "We bleven als team heel goed verdedigen en gaven nauwelijks iets weg. We zijn heel tevreden met deze mooie overwinning op een lastige tegenstander. We hebben de aansluiting met de bovenste teams weer gevonden. Aan ons om dat door te zetten."

Volgende week komt Heerenveense Boys op bezoek in Buitenpost. De aftrap is om 14:30 uur.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Ron Janzen, Youri Sletering, Willem de Boer, Noureddine Boutzamar (77. Edwin Schaafsma), David Kazimier, Rik Weening, Roan van der Weij (77. Joran Olijve), Gerbrand Waaksma

Scoreverloop: 0-1 (58. Gerbrand Waaksma), 0-2 (64. Gerbrand Waaksma)