Broekster Boys kan koploper PKC helaas niet verslaan

sportnieuws zo 2 februari 2025, 13:25

DAMWALD - Vol spanning werd er uitkeken naar de kraker in de eerste klasse waar Broekster Boys als nummer twee de koploper PKC'83 op bezoek kreeg. De intentie van PKC was om het verschil van 5 punten te behouden. Broekster Boys was in de eerste helft de bovenliggende partij maar PKC sloeg na rust genadeloos toe.

Broekster Boys begon zoals meestal het geval is, weer uitstekend aan de wedstrijd. De strijd die altijd op de mat wordt gelegd is kenmerkend voor de thuisclub en daar had ook PKC enige moeite mee. Maar PKC is niet voor niets koploper. Het verloor tot op heden slecht een maal (1-3 verlies tegen jawel: Broekster Boys) en heeft al een mooi gat van 5 of meer punten geslagen op de achtervolgers.

Broekster Boys was van plan het gat kleiner te maken en had met name in de eerste helft daar ook prima mogelijkheden voor. Het eerste kansje was dan nog wel voor Schokker die over kopte op een voorzet van Sem Rozema maar daarna was het Broekster Boys wat de klok sloeg. Binnen het kwartier waren er al twee prima mogelijkheden maar de schoten gingen net voorlangs het doel.

De mooiste aanval daarna had zeker meer verdient. Prachtig positiespel, de bal één keer raken en de mogelijkheid voor Frits Dantuma. De schot scheerde millimeters langs de paal maar het leverde uiteindelijk dus niets op. De kansen verhouding was in die eerste helft 5 om 1 maar de rust werd met een Frits van Turenhoutje, oftewel 0-0, bereikt.

Na rust ging Broekster Boys in dezelfde samenstelling op zoek naar de openingstreffer maar moest na 6 minuten een tik verwerken. PKC wist een fout in de defensie genadeloos af te straffen en kwam daarmee tegen de verhouding in op 0-1. Broekster boys had het daarna moeilijk. Het overtuigende spel van de eerste helft werd langzaam maar zeker door PKC steeds beter gepareerd en toen na 65 minuten een vrije trap fraai door Rob Schokker werd ingekopt werd het een lastige klus voor de thuisclub. Met drie wissels probeerde de staf het vlak daarna nog om te zetten.

Achterin werd daardoor risico genomen maar het getuigd wel weer van lef om op deze manier de aansluiting te forceren met het risico de welbekende bietendrug op te gaan. Helaas werd het dat laatste. Wanneer de kans van Piet Wessel Dijkstra gestopt wordt en de bal daarna in de klus enkele malen van de lijn gehaald word weet je het eigenlijk wel BB zal wel niet gaan scoren vandaag. Broekster Boys claimde nog een strafschop toen Frits Dantuma binnen de 16 meter naar de grond ging maar scheidsrechter Eric ten Horn zag het goed en liet doorspelen.

De scheids deed het overigens de gehele wedstrijd uitstekend en voelde de belangen van deze topper goed aan. Hij hield de kaarten daarbij ook nog eens op zak zonder dat het uit de hand liep. PKC scoorde in de 81 en 85e minuut en werd zo met 0-4 winnaar van dit duel. De nederlaag viel hoger uit dan het spel doet vermoeden maar PKC nam gewoon de drie punten mee.

Broekster Boys zag door de nederlaag Be Quick 1887 de tweede plaats overnemen. PKC vergrootte zijn voorsprong op de nieuwe nummer twee naar 6 punten. Broekster Boys voelt de achtervolgers Blauw wit en Buitenpost inmiddels in de nek hijgen maar ook Velocitas en Oranje-Nassau vonden door hun wedstrijden weer aansluiting in de lange middenmoot. Het kan dus nog alle kanten op.

Volgende week kan Broekster Boys opnieuw vol aan de bak want dan staat de uitwedstrijd tegen datzelfde Be quick op het programma. Eerder werd het 0-0 maar het is bekend dat Be Quick thuis bijna alle punten in bezit houdt het is een lastig te bespelen ploeg maar dat zullen de spelers uit Haren waarschijnlijk ook wel van Broekster Boys vinden. De wedstrijd op het mooie stadion Essenberg wordt gespeeld om 18. 00 uur

