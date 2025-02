Ook horde Dokkum wordt genomen door ONT

sportnieuws zo 2 februari 2025, 13:23

DOKKUM - Vooraf werd in het ONT kamp gerept van een moeilijke wedstrijd uit tegen Dokkum. En dat kwam ook uit. ONT had moeite met het fysieke spel van de Dokkumers. Die creëerden over de gehele wedstrijd gezien dan wel geen enkele uitgespeelde kans, maar bestookten het ONT doel wel met minimaal twintig corners.

Dat uit één van die corners niet werd gescoord was een wonder. ONT had aan twee goede momenten genoeg om met de 0-2 overwinning van sportpark "Harddraverspark" weg te sluipen.

