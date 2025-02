Harkema-Opeinde heeft off-day tegen SC Veenwouden

Klaas Dijkstra zo 2 februari 2025, 11:09 sportnieuws zo 2 februari 2025, 11:09

HARKEMA - Een off-day, elke ploeg heeft er zo nu en dan wel eens mee te maken. Opvallend was het dat het Harkema-Opeinde dit weekeinde voor de tweede keer deze voetbaljaargang overkwam tegen SC Veenwouden. De conclusie kan daarom ook zijn dat Veenwouden een "angstgegner" is voor de groengelen. Hoe het ook zij: de rode lantaarndrager won op De Bosk met 0-1 en daar was niets op af te dingen.



Als de bal zaterdagmiddag begint te rollen ziet het er aanvankelijk niet eens zo belabberd uit voor de thuisploeg. Harkema-Opeinde heeft verreweg het meeste balbezit. Met name Roan Alssema zorgt op de flanken voor de nodige dreiging. In de zevende minuut is hij het ook die dicht bij de openingstreffer is als Geert van der Tuin handig een voorzet van Andries From doorkopt. De inzet van Alssema die volgt, vliegt voor het vijandelijke doel langs.

Als de klok de tien minuten is gepasseerd beginnen de opportunistisch spelende bezoekers op steeds regelmatiger basis voor de veste van keeper Martin Alma op te duiken. Harkema mag niet mopperen dat het zonder kleerscheuren de pauze haalt. Sybrand de Graaf stuit alleen voor het doel op keeper Alma en ziet even later diezelfde goalie opnieuw redding brengen op een puntertje in de korte hoek.

De lopende Hessel Nicolai kopt een voorzet van Wytse van der Mark over en een vrije trap van Sybrand de Graaf stuitert na meerdere keren van richting te zijn veranderd op de paal. De laatste kans van het eerste bedrijf komt ook op naam van Sybrand de Graaf. Uit een voorzet van Hessel Nicolai komt hij net tekort om de bal in het lege doel te werken.

Harkema-Opeinde leeft halverwege nog, maar zal spoedig na de helftwisseling toch op achterstand komen. Sybrand de Graaf rukt in minuut 48 alleen op richting het Harkemaster doel en tikt de bal langs keeper Alma. Jesse Pander is alert en haalt de bal van de doellijn. Arbiter Van der Wolde ziet het tafereel aan en geeft een strafschop omdat De Graaf na zijn inzet gehinderd zou zijn. Een beslissing waarover de meningen verdeeld zijn.

Waar de meningen niet over verdeeld zijn is dat het dik verdiend is dat de Feanwâldsters vanuit de elfmetertrap door Wytse van der Mark de leiding nemen. Die voorsprong komt nauwelijks in gevaar. SC Veenwouden zet er een verdediger bij, het onrustig en slordig spelende Harkema-Opeinde blijkt geen moment in staat om in aanvallend opzicht een vuist te maken. Goalie Wytse Reitsma hoeft zich de gehele middag niet te strekken.

De grootste kans die in het restant van de wedstrijd plaatsvindt, krijgt gestalte aan de overkant van het veld, waar nadat Martin Alma in een één-op-één situatie redding brengt, Sybrand de Graaf uit de rebound de paal raakt.

Harkema-Opeinde had het zaterdagmiddag niet en dat kan een keer gebeuren. Zoals één zwaluw geen zomer maakt, zo is het ook niet nodig om van een verliespartij helemaal in de war te raken. Zaak is het nu om er volgende week weer te staan. In VIOD wacht er dan een tegenstander die in hetzelfde schuitje zit als SC Veenwouden. Vol aan de bak dus zoals altijd, want dat er in klasse 4C geen zekerheidjes zijn, bleek dit weekend.