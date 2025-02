Anjum in boeiend voetbalgevecht onderuit tegen Viod

sportnieuws zo 2 februari 2025, 11:07

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

EANJUM - "Revanche". Dit aspect zullen de beide trainers van Anjum en VIOD wellicht gebruikt hebben in de voorbereiding op de wedstrijd van zaterdagmiddag. De manschappen van Tinus Huisma willen zich graag revancheren van de zeperd een week eerder in en tegen Birdaard. Het elftal van Robert Kleefstra wil zich graag herstellen van de nederlaag eerder dit seizoen in Driezum.

De ingrediënten voor een boeiende en spannende wedstrijd en wellicht ook doelpuntrijk, want dat zijn de ontmoetingen tussen de twee blauw-witte formaties, waren vooraf aanwezig.

En alle ingrediënten werden zaterdagmiddag uit de kast gehaald. De twee trouwe supportersscharen van beide teams langs de lijn werden dan ook getrakteerd op "alles" wat het voetbalspelletje zo leuk maakt: strijd, emotie, penalty's, een enerverend scoreverloop. De 205 aanwezige liefhebbers langs de lijn verveelden zich dan ook geen minuut. Toen alle kruitdampen in het heerlijk voorjaarszonnetje waren opgelost gingen de gasten met de drie kostbare wedstrijdpunten huiswaarts.

Nerveus

De eerste minuten van de wedstrijd waren nerveus. Beide teams zagen het belang van deze ontmoeting. Het waren de mannen in het zwarte uitshirt van Viod die de boventoon voerden in de beginfase. Mogelijkheden op een doelpunt werden gecreëerd, Verzilverd werd er echter niet. Na verloop van tijd waren het ook de withemden die van zich lieten horen. Het bleef in de openingsminuten vooralsnog 0-0. Het was echter een kwestie van tijd dat hier verandering in zou komen.

Paal

Na bijna een kwartier op de klok kreeg Anjum de kans om de wedstrijd open te breken. Johan Boersma werd onreglementair gestuit in het strafschopgebied. Penalty. Keeper Otte Visser werd de verkeerde kant opgestuurd. De inzet van Anjums topscoorder volgde een andere route. Helaas voor de Anjumers was het eindstation niet het doelnet maar de paal. Goed voorbeeld doet goed volgen moet de lastige spits van Viod Erik van der Veen hebben gedacht . Na een voorzet van Sake Dijkstra belandde het schot van de topscoorder van de gasten ook op de paal. Het bleef vooralsnog 0-0, ondanks kansen over en weer.

Anjum twee keer op voorsprong

Een paar minuten voor het verstrijken van de eerste helft kwam Anjum op voorsprong. Een prachtige individuele actie van Arjen Schregardus bracht hem in schotpositie op de rand van het zestienmetergebied. Onhoudbaar kegelde Arjen Schregardus de bal tegen het net.

De elf van Tinus Huisma kwamen nog voor de rust met de schrik vrij toen een doelpunt van Erik van der Veen wegens buitenspel werd afgekeurd.

De openingsfase van de tweede helft was een kopie van de eerste. Viod kwam andermaal goed uit de startblokken. Anjum nestelde zich vervolgens ook in de wedstrijd. Kansen over en weer. En nu waren het de gasten die binnen het kwartier spelen de gelijkmaker op het scorebord zetten. Wie anders dan Erik van der Veen zorgde voor dit wapenfeit. Zeven minuten stond deze tussenstand op het scorebord. Anjum kwam op voorsprong nadat Gerrit Dijkstra een listig steekpassje van zijn voet liet verdwijnen. Via Wieger Nutte Visser kwam de bal bij Johan Boersma. Hij tikte de 2-1 binnen. Anjum andermaal op voorsprong zettend.

Anjum op achterstand

Het scorebord tikte de 63ste minuut aan. De wedstrijd was zeker nog niet gespeeld. Het antwoord op Anjums tweede doelpunt volgde vier minuten later. Een toverbal vanaf de zijkant was keeper Lieuwe van Dijk te machtig. In twee instanties verdween de bal in het Anjumer doel. Jelmer Roodhart gaf uiteindelijk het laatste tikje.

2-2

Anjum leek een kwartier voor het laatste fluitsignaal voor de derde keer een voorsprong te nemen. De anders zo trefzekere Arjen Schregardus deed alles goed, behalve het laatste deel van zijn actie: de bal in het verlaten doel te schieten. Het werd dus geen 3-2 voor de withemden. Integendeel, even later stond de 2-3 op het scorebord. Het was Roelof van der Veen die in de 82ste minuut op de juiste plaats stond om een corner doeltreffend af te ronden.

In de resterende minuten probeerde de thuisclub de 3-3 te forceren. Het leverde twee vrije trappen op. Keeper Otte Visser ontfermde zich over de beide schoten. Het slotakkoord kwam van de voet van Erik van der Veen. In de toegevoegde tijd mocht hij van elf meter aanleggen . Onberispelijk schoot hij de bal achter de Anjum goalie. Het was tevens het laatste schot van een boeiende strijd. De gasten gingen tevreden met een 2-4 overwinning huiswaarts. Anjum ging met een katertje richting Lyts Mokum.

Conclusie

Door de resultaten in ronde veertien zien we op de ranglijst dat de teams onderin de vierde klas steeds dichterbij elkaar komen te staan. Het lijkt een spannend tweede deel van de kompetitie te worden, waarin de huid duur wordt verkocht.

Voor de minibreak van twee weken komt Anjum zaterdag nog één keer in actie. Weet Anjum een resultaat te boeken tegen titelkandidaat nummer 1 ONT? De wedstrijd op sportpark Douwekamp te Opeinde begint om 15.00 uur.