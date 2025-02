Huis van de maand: Tsjerkestrjitte 9 in De Westereen

DE WESTEREEN - Wonen in stijl en comfort dat kan in deze vrijstaande jaren '30 woning met royale tuin en dubbele garage.

Deze vrijstaande jaren '30 woning combineert de authentieke sfeer van toen met het comfort van nu. De royale uitbouw (2000) aan de achterzijde zorgt voor verrassend veel leefruimte, terwijl de aangebouwde dubbele stenen garage (1992) met kap en carport extra praktisch en ruim is

De riante tuin, gelegen op het zonnige zuidwesten, biedt volop mogelijkheden om te genieten van het buitenleven op een perceel van maar liefst 805m2.

Deze woning is goed onderhouden, met onder andere schilderwerk aan de buitenzijde dat nog in 2024 is uitgevoerd. Het energielabel B is te danken aan gevelisolatie, dakisolatie, HR-isolatieglas en de karakteristieke glas-in-loodramen die van voorzetramen zijn voorzien.

De Intergas cv- combiketel (2012), vloerverwarming in de keuken en een Atag warmtepompboiler (2022) zorgen voor efficiënt en comfortabel wonen. Daarnaast liggen er op het dak 15 zonnepanelen (2020), goed voor 315 Wp per stuk.

Bovendien gelegen in het sfeervolle De Westereen, op loopafstand van winkels en andere voorzieningen. Een ideale combinatie van rust, ruimte en gemak.

Begane grond:

Via de zijentree kom je in de hal, waar ook toegang is tot een handige kelderruimte. De speels ingedeelde woonkamer van circa 42m2 bestaat uit een zit- en eetkamer die gescheiden kunnen worden met prachtige suitedeuren. De houtkachel zorgt voor extra sfeer en warmte.

De keukenruimte is voorzien van een schuifpui naar het zonneterras en beschikt over een moderne inbouwkeuken (2017) in hoogglans wit, compleet met uitgebreide inbouwapparatuur: een 5-pits kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, koelkast, oven, magnetron en diepvries.

Een tweede hal met achterentree, de cv-opstelling en aansluitingen voor witgoed. Het toilet met fonteintje en de luxe badkamer zijn in 2015 vernieuwd. De badkamer biedt een ligbad, dubbele wastafel en inloopdouche. De aangebouwde dubbele garage van circa 35 m2 heeft een betonvloer, elektrische deuren aan de voorzijde en een praktische loopdeur naar de tuin. Boven de garage bevindt zich een ruime zolder, nu bereikbaar via een vlizotrap, maar met de mogelijkheid om een vaste trap te plaatsen en de ruimte bijvoorbeeld als hobbykamer te gebruiken.

Eerste verdi​eping:

De overloop met vaste kast geeft toegang tot vier slaapkamers. De grootste slaapkamer, van maar liefst 18m2, is gelegen aan de achterzijde en heeft een vide met extra bergruimte.

Tweede verdieping:

Een schuiftrap leidt naar de zolderberging, ideaal voor extra opslag. Naast de dubbele garage vind je een ruime carport van circa 21m2, perfect voor het parkeren van bijvoorbeeld een caravan. Daarnaast biedt de eigen oprit meer dan genoeg parkeergelegenheid op eigen terrein.

De prachtige tuin maakt het plaatje compleet. Deze is gunstig gelegen op het zuidwesten en biedt volop privacy. De tuin is fraai aangelegd met een groot gazon, kleurrijke borders, zonneterrassen en een sfeervol tuinhuis. Dit tuinhuis is voorzien van een tuinkamer, een terrasoverkapping en praktische bergruimte voor al je tuinspullen. Een heerlijke plek om te genieten van het buitenleven!

De Westereen, vroeger Zwaagwesteinde genoemd, is een dorp met een hoog voorzieningenniveau. Zo beschikt De Westereen over een treinverbinding richting Leeuwarden en Groningen; zijn er busverbindingen; is er een uitgebreid winkelcentrum; zijn er vele sportclubs met sportvelden; zijn er diverse recreatiemogelijkheden als campings en een jachthaven en beschikt De Westereen over meerdere scholen.

Kortom, deze woning biedt een unieke kans op stijlvol en duurzaam wonen in een ruim opgezette en goed onderhouden jaren '30 woning. Kom jij ontdekken hoe jouw toekomst er hier uit kan zien? Plan dan nu een bezichtiging voor de Tsjerkestrjitte 9 te De Westereen bij de flexibele makelaars! Klik hier voor meer informatie over deze woning.