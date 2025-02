Mobieltje achter stuur? Dat gaat je vanaf nu nog meer kosten

tech & media za 1 februari 2025, 09:57

BURGUM - Heb je je mobiel in de hand tijdens het rijden? Dat gaat je vanaf zaterdag 430 euro kosten. Deze boete kostte daarvoor 420 euro.

De verkeersboetes zijn vanaf deze zaterdag in prijs verhoogd vanwege de inflatie.

Ook de boetes voor door rood licht rijden (vanaf nu 310 euro), onnodig links rijden (280 euro) en geen gordel dragen (190 euro) gaan met een tientje omhoog.

Ook de boetes voor te snel rijden gaan omhoog. Voor 10 km/u te hard rijden is de boete binnen de bebouwde kom vanaf heden 93 euro (was 90 euro), buiten de bebouwde kom staat het boetebedrag op 87 euro (was 84 euro) en op de snelweg 81 euro (was 79 euro). De boetes zijn exclusief administratiekosten.