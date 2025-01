Radioproducer Gerwin Visser (25) overleden in Costa Rica

regionaal vr 31 januari 2025, 09:28

WALTERSWALD - De 25-jarige radioproducer Gerwin Visser uit Wâlterswâld is deze week overleden in Costa Rica. Gerwin Visser verdronk in zee tijdens zijn vakantie.

Gerwin Visser was bekend van de ochtendshow op radiozender FunX. FunX is een landelijk radiostation voor jongeren.

Volgens FunX was Visser woensdag in zee gaan zwemmen, waarna hij niet meer terugkeerde. De hulpdiensten werden ingeschakeld, maar zijn lichaam werd pas de volgende dag levenloos aangetroffen op het strand.

Visser startte zijn radioloopbaan in 2019 als stagiair bij Qmusic, waarna bij KRO-NCRV als redacteur aan de slag ging (Gijs 2.4 en De Nacht van NPO Radio 1) en in de zomer van 2020 bij AvroTros belandde. Daar werkte hij als redacteur voor diverse programma's. In maart 2022 maakte hij de overstap naar FunX. Bij dat radiostation werd hij regisseur/producer van het ochtendprogramma 'Start met Fernando', de show van radiomaker Fernando Halman.

Tijdens het Gouden RadioRing-gala op donderdagavond werd door Fernando Halman een eerbetoon gebracht aan Visser. Halman ontving tijdens het gala de Marconi Oeuvre Award en gebruikte zijn toespraak om stil te staan bij het verlies van zijn gewaardeerde collega.