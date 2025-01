Buswassers bij Qbuzz in de knel na aanbesteding

regionaal do 30 januari 2025, 18:11

LEEUWARDEN - De provincie Friesland en vervoerder Qbuzz moeten snel in actie komen, om de belabberde werkomstandigheden van de 'buswassers' te verbeteren. In brieven aan de provincie en aan Qbuzz eist vakbond CNV op korte termijn maatregelen.

"Het gaat hier om een groep kwetsbare werknemers, die nu gemangeld worden door schoonmaakbedrijf HSU" stelt CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek.

Sinds Qbuzz het busvervoer in Friesland overnam, ontstond er een grote chaos. Passagiers staan te wachten op bussen die niet komen en chauffeurs rijden in hagelnieuwe bussen die soms tijdens het rijden 'uit elkaar' vallen. Er gaat zoveel mis dat de aandacht voor de schoonmakers weinig aandacht krijgt.

"De concessiewisseling heeft voor de buswassers bijzonder slecht uitgepakt. Qbuzz is namelijk in zee gegaan met een ander schoonmaakbedrijf, HSU, dat helaas geen enkele rekening houdt met de kwetsbare achtergrond van veel van deze schoonmakers. We zien dat ze onzekere tijdelijke contracten krijgen aangeboden, met wisselende uren en andere roosters en werkplekken. HSU maakt er een potje van, daar zijn we kwaad over. We vragen hier al sinds november aandacht voor en willen nu dat de provincie en Qbuzz in actie komen." aldus Kampherbeek.

Tot op heden grijpt gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie) niet in. Hij is van plan om over twee maanden de vervoerder boetes op te gaan leggen. Vakbond CNV wil daar niet op wachten. Er zijn inmiddels brieven gestuurd aan de provincie en aan Qbuzz, met daarin een aantal actiepunten waarover de bond uiterlijk 1 februari concrete afspraken wil maken.

"De provincie en Qbuzz zijn als opdrachtgever medeverantwoordelijk dat HSU de schoonmakers op een nette manier behandelt, met vaste contracten en betere roosters. Gezien de achtergrond van de buswassers vinden we bovendien dat de provincie een extra verantwoordelijkheid heeft om deze groep in bescherming te nemen."

Verlaten industrieterreinen

Op dit moment moeten de buswassers hun werk buiten doen, bijvoorbeeld op verlaten industrieterreinen in Drachten en Leeuwarden. Het is volgens het CNV geen gezonde werkomgeving, koud en nat.