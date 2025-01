Warm welkom voor nieuwe burgemeester: Jouke Douwe de Vries

regionaal do 30 januari 2025, 16:11

BUITENPOST - De heer Jouke Douwe de Vries werd donderdag warm onthaald bij het gemeentehuis in Buitenpost. De Vries wordt donderdag officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Achtkarspelen.

Rond het middaguur werd Jouke Douwe de Vries feestelijk ontvangen op het gemeentehuis. Hij werd welkom geheten door de gemeentesecretaris Marcel de Jong en raadsgriffier Geert Andringa. Tevens waren de hulpdiensten aanwezig en een aantal basisschoolkinderen.

Tijdens het welkom kreeg Jouke Douwe de Vries een kunstwerk aangeboden dat zijn aankomende termijn als burgemeester symboliseert.

De installatie van Jouke Douwe de Vries als nieuwe burgemeester van Achtkarspelen is donderdagavond in een openbare raadsvergadering. Deze vergadering is ook online te volgen via deze link. Aansluitend vindt er van 21.00 tot 22.30 uur een receptie plaats.

