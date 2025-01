Na media, overweegt Opsterland te stoppen met Twitter / X

regionaal do 30 januari 2025, 15:25

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland overweegt te stoppen met het gebruik van het social media platform X (voorheen Twitter). "Totdat we een besluit hebben genomen, plaatsen we geen nieuwe berichten." aldus de gemeente.

De gemeente maakt wel gebruik van het social media platforms Facebook, Instagram en LinkedIn.

Grimmige sfeer op X

Sinds X-eigenaar Elon Musk zich als politieke donor achter Donald Trump schaarde, zijn er steeds meer bedrijven en mensen die stoppen met X. Rond de jaarwisseling stopten belangrijke media in Friesland ermee. De Leeuwarder Courant (en ook WâldNet) delen geen berichten meer via het platform van Musk.

Haat

De Volkskrant maakte nog grotere stappen. De krant stopte ook met het gebruik van Facebook (Meta). De reden hiervoor is de beleidswijziging om factcheckers te ontslaan en meer ruimte te bieden aan 'haatzaaiende berichten'. Andere instanties zoals de politie of de rechtbank blijven X wel gebruiken om informatie te delen. Uiteraard gebeurt dat (deels) ook via andere social media zoals Facebook of Instagram.

Burgemeester stopt met X

Ook burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel kondigde donderdagmiddag aan dat hij stopt met X. Hij doet dit om 'diverse redenen'. De meeste mensen kiezen momenteel voor het social media platform Bluesky. Dit platform is niet in handen van Musk of Meta.

