Buitenposter aangehouden in Drachtster drugsloods

regionaal do 30 januari 2025, 12:55

DRACHTEN - In een loods aan de Geelgorsstraat in Drachten is op woensdag 22 januari een inval gedaan door de politie. Hierbij is onder andere een handelshoeveelheid vermoedelijk cocaïne aangetroffen.

Aanhouding in de loods

Op het moment van de inval was een 39-jarige inwoner van Buitenpost aanwezig. Deze persoon is door de politie aangehouden en voor nader onderzoek en verhoor ingesloten.

Meerdere aanhoudingen

De inval in Drachten viel samen met de aanhouding van twee Leeuwarders. Naar aanleiding van een drugsonderzoek werd een 35-jarige man als hoofdverdachte aangehouden. Daarnaast werd een 24-jarige als medeverdachte aangehouden.

Huiszoekingen

In het kader van het onderzoek zijn ook meerdere huiszoekingen verricht. Daarbij werd in een woning aan de Jan van de Capellestraat in Leeuwarden vermoedelijke harddrugs aangetroffen.

Politie informeert burgemeesters

Burgemeesters Van Haersma Buma van Leeuwarden en Veenstra van Smallingerland zullen worden geïnformeerd. Hierop kunnen zij besluiten om bestuurlijke maatregelen te treffen ten aanzien van de locaties waar vermoedelijk harddrugs werd aangetroffen.