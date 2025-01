Bestuurder zonder rijbewijs haalde in en botste op tegenligger

regionaal do 30 januari 2025, 12:30

LEEUWARDEN - Na een onbezonnen inhaalactie veroorzaakte een 20-jarige Leeuwarder op 11 mei vorig jaar op de N381 bij Appelscha een aanrijding waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. De Leeuwarder beschikte niet over een rijbewijs.

Gewond naar het ziekenhuis

Meerdere getuigen – medeweggebruikers – hadden verklaard dat de Leeuwarder met zijn auto over de dubbel doorgetrokken streep was gereden om in te halen. Een eerste tegenligger kon de auto nog ontwijken, een tweede tegenligger botste frontaal op de gele Renault van de Leeuwarder. Beide auto's belandden in de berm. De Leeuwarder werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Aangetikt door andere auto

Donderdag op de zitting van de politierechter beweerde hij dat hij op zijn eigen weghelft was gebleven en dat hij was aangetikt door een andere auto. De rechter attendeerde hem op de getuigenverklaringen, die door de politie waren bevestigd. De man bleef stug volhouden dat hij de botsing niet had veroorzaakt.

Twee maanden voor de botsing aangehouden

De Leeuwarder had – en heeft - geen rijbewijs. Twee maanden voor de botsing was hij ook al aangehouden en beboet voor rijden zonder geldig rijbewijs. De officier van justitie eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een rijontzegging van drie maanden. Voor het rijden zonder rijbewijs, een overtreding, eiste de officier een boete van 500 euro. De rechter volgde de eis op alle punten. De Leeuwarder merkte nog op dat hij momenteel bezig is zijn rijbewijs te halen.