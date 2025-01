Dierenpark in Hallum tijdelijk gesloten vanwege ziekte

lokaal nieuws do 30 januari 2025, 11:09

HALLUM - Het hoenderpark in Hallum is voorlopig gesloten nadat meerdere kippen zijn overleden, vermoedelijk door coccidiose. Dat meldt Doarpsbelang Hallum.

"Dit is een darminfectie die vooral kippen treft. Helaas hebben een zwaan, twee kalkoenen, een pauw en een aantal eenden het ook niet overleefd." aldus een bericht op de website van Hallum Online.

Bijna alle kippen dood

"Het ergste lijkt nu achter de rug. We nemen de gebruikelijke maatregelen, zoals het ontsmetten van de hokken, om verdere verspreiding te voorkomen. Helaas komt dit voor de kippen te laat. De medicatie in het water heeft waarschijnlijk niet op tijd gewerkt, waardoor er van alle kippen nog maar één over is."

De parkbeheerders zijn ontdaan door de situatie maar ze blijven zich met volle inzet inzetten om het park weer veilig en gezond te maken. Het park blijft tot nader order gesloten. Zodra de situatie weer onder controle is, kan het weer geopend worden.