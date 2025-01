Noardeast-Fryslân stelt ambtenaar aan voor LHBTQIA+-beleid

do 30 januari 2025, 09:43

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân gaat een speciale beleidsambtenaar aanstellen voor het ontwikkelen van LHBTQIA+-beleid. Voor deze nieuwe functie is een bedrag van 35.000 euro opgenomen in de begroting voor de jaren 2025-2026.

Dit blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van PvdA-raadslid Tineke Admiraal over de zichtbaarheid van de gemeente als Regenboog-gemeente. De nieuwe ambtenaar moet onder meer beleid ontwikkelen dat wordt opgenomen in de Lokale Inclusie Agenda.

De aanstelling komt op een moment dat raadslid Admiraal vragen stelde over de activiteiten van de gemeente als Regenbooggemeente. De PvdA signaleert dat er weinig zichtbare activiteiten zijn, afgezien van het vier keer per jaar hijsen van de Regenboogvlag. Ook was het regenboog-icoontje tijdelijk verdwenen. Dat is als reactie op de vragen weer teruggezet. Het was eraf gehaald vanwege verouderde informatie.

De gemeente laat weten dat het aan de gemeenteraad is om in toekomstige begrotingen geld beschikbaar te stellen voor de daadwerkelijke uitvoering van het nieuwe beleid en bijbehorende activiteiten. Daarnaast wordt er al wel gewerkt aan bewustwording, onder meer via voorlichtingen op middelbare scholen door discriminatiemeldpunt Tûmba.