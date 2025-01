Gebruikt drugshandel knallend vuurwerk als 'geheime code'?

Auke Iedema do 30 januari 2025, 09:36 regionaal do 30 januari 2025, 09:36

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft onderzoek gedaan naar geruchten over drugshandelaren die vuurwerk gebruiken om klanten te waarschuwen. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de FNP-fractie over drugsgebruik in de gemeente.

Volgens de geruchten zouden dealers vuurwerk afsteken om potentiële klanten te laten weten dat er drugs beschikbaar zijn.

Hardnekkig gerucht

Het college van B&W geeft in haar antwoord aan dat ze bekend is met deze verhalen, maar kan niet bevestigen of dit daadwerkelijk gebeurt: "Wy hawwe dit geroft wol heard mar hawwe net fêststelle kinne oft dit ek echt wier is."

De gemeente geeft ook duidelijkheid over haar drugsbeleid bij evenementen in Noardeast-Fryslân. Hieruit blijkt dat het gemeentebestuur momenteel werkt aan een duidelijker drugsbeleid, waarbij organisatoren van evenementen primair verantwoordelijk blijven voor het tegengaan van drugsgebruik en -handel.

De gemeente gaat evenementenorganisaties ook meer ondersteuning bieden bij het drugsvrij houden van hun evenementen. Bij gebeurtenissen met een verhoogd risico op drugsgebruik worden extra maatregelen verplicht gesteld, zoals extra beveiliging en de aanwezigheid van Eerste Hulp Bij Drugs (EHBD).

Poll: Is de mysterieuze knal echt een teken voor drugsverkoop?