Fietser ernstig gewond bij aanrijding in Oudehorne

regionaal wo 29 januari 2025, 17:26

OUDEHORNE - Een fietser raakte woensdag ernstig gewond bij een ongeluk op de Schoterlandseweg in Oudehorne. Het ongeval vond omstreeks 17.00 uur plaats.

Het slachtoffer fietste met nog een fietser over de weg toen deze werd aangereden door een automobilist. De gewonde is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.