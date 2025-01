Verbouwing gemeentehuis Dokkum in gevaar door gestegen kosten

di 28 januari 2025, 17:35

DOKKUM - Het college van B&W van gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten om de geplande verbouwing en nieuwbouw van het gemeentehuis in Dokkum voorlopig niet door te laten gaan. De kosten voor het project zijn sinds het raadsbesluit in september 2021 zo fors gestegen dat uitvoering binnen het destijds vastgestelde budget niet mogelijk is.

Het project behelst de renovatie van het monumentale deel aan de Suupmarkt (bouwdeel A) en nieuwbouw aan de Koningstraat (bouwdeel B). Het doel was om alle gemeentelijke medewerkers centraal in Dokkum te huisvesten, dicht bij het bestuur.

Het college wil nu eerst in gesprek met de gemeenteraad over de eerder vastgestelde ambities voor de centrale huisvesting. De planning voor dit overleg volgt binnenkort.

De werkzaamheden zouden volgens de oorspronkelijke planning in het eerste kwartaal van 2026 beginnen met de nieuwbouw van bouwdeel B, gevolgd door onderhoud en mogelijke restauratie van het monumentale bouwdeel A in 2027. Of deze planning nog haalbaar is, is nu onzeker geworden.

Bouwdeel C aan de Koningstraat is al gerenoveerd. In 2022 moest er voor deze verbouwing al 300.000 euro extra worden betaald vanwege gestegen bouwkosten. Hoeveel tekort er nu is, is onbekend.

Het is de bedoeling dat de andere delen in dezelfde stijl zouden worden aangepast.