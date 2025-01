Provincie grijpt in bij parkeerconflict Buitenpost

regionaal di 28 januari 2025, 17:01

BUITENPOST - De provincie Fryslân heeft besloten om deels in te grijpen in een langlopend parkeerconflict in Buitenpost. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat acht parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het parkeerterrein bij Voorstraat 39 aan de openbaarheid mogen worden onttrokken.

De beslissing komt nadat de eigenaren van het pand aan de Voorstraat 39 in administratief beroep waren gegaan tegen een eerder (unaniem) besluit van de raad van Achtkarspelen. De gemeente weigerde daarmee om het parkeerterrein, dat sinds 1969 openbaar toegankelijk is, aan de openbaarheid te onttrekken.

'Algemeen belang'

Het parkeerterrein, dat bij een voormalig horecapand hoort dat inmiddels is verbouwd tot zes appartementen, wordt intensief gebruikt door buurtbewoners, bezoekers van nabijgelegen winkels. De gemeente had eerder geconcludeerd dat het algemeen belang gediend was bij het behouden van de openbare functie van het terrein.

Tussenoplossing

Gedeputeerde Staten hebben nu echter het besluit van de gemeenteraad vernietigd en gekozen voor een tussenoplossing: acht parkeerplaatsen aan de zuidzijde, direct grenzend aan de appartementen, mogen worden onttrokken aan de openbaarheid. De gemeente moet daarnaast de proceskosten van de bezwaarmakers vergoeden.

Het conflict speelt al sinds 2021, toen de eigenaren van het pand de huurovereenkomst met de gemeente opzegden en verzochten om het terrein aan de openbaarheid te onttrekken. De zaak heeft sindsdien meerdere juridische procedures doorlopen.