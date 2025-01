De Twirre in beeld voor opvang statushouders

lokaal nieuws di 28 januari 2025, 16:17

URETERP - De voormalige school De Twirre in Ureterp is bij de gemeente Opsterland in beeld voor de opvang van statushouders. Het gebouw komt in de zomer vrij.

De locatie zou een doostroomlocatie voor statushouders moeten worden.

"Het gaat om een kleinschalige doorstroomlocatie. Statushouders hebben al een verblijfsvergunning. Zij mogen dus in Nederland blijven." aldus de gemeente Opsterland.

Doordat er niet direct woningen beschikbaar zijn wonen statushouders nu vaak te lang in AZC's. Deze AZC's hebben daardoor te weinig plekken voor de opvang van asielzoekers. Met de doorstroomlocaties wil de gemeente AZC’s ontlasten. Een bijkomend voordeel is dat statushouders eerder kunnen starten met de integratie.