'Kleinschalige opvang OekraÃ¯ners in voormalige school in Nij Beets'

'Kleinschalige opvang Oekraïners in voormalige school in Nij Beets'

lokaal nieuws di 28 januari 2025, 16:15

NIJ BEETS - De gemeente Opsterland gaat in Nij Beets onderzoeken of voormalige school De Jasker geschikt is voor de kleinschalige opvang van ongeveer 20-25 Oekraïense ontheemden.

"Er komen nog steeds vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland aan. Ook stopt een aantal kleinere locaties in de gemeente. Daarom is een extra opvanglocatie nodig." aldus de gemeente Opsterland.