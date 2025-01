Wordt deze hoogspanningsverbinding boven Burgum aangelegd?

lokaal nieuws di 28 januari 2025, 10:56

BURGUM - Tussen Burgum en Noardburgum wordt mogelijk in 2030 een 380 kV-hoogspanningsverbinding aangelegd. Het tracé langs Burgum is één van de laatst overgebleven opties.

TenneT wil in 2030 de nieuwe 380 kV-verbinding aanleggen tussen Vierverlaten (Groningen) en Ens (Noordoostpolder). Deze plannen worden gemaakt omdat via de Eemshaven steeds meer (duurzame) elektriciteit, onder andere van windparken op zee, Nederland binnenkomt.

Meer capaciteit nodig

Daarnaast neemt door de energietransitie het verbruik van elektriciteit toe door elektrificatie van huishoudens, industrie en auto's. Dat vraagt steeds meer van onze elektriciteitsnetten. Verwacht wordt dat het huidige 220 kV-netwerk omstreeks 2030 te weinig capaciteit heeft om elektriciteit vanaf Vierverlaten naar Ens te transporteren.

Info-avond in Glinstra State

TenneT organiseert op maandag 3 februari een bijeenkomst in Glinstra State in Burgum. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur kunnen omwonenden in gesprek met medewerkers van TenneT over de plannen voor de hoogspanningsverbinding.

Voor meer informatie over het project en de inloopbijeenkomsten kunt u ook kijken op de website van TenneT: https://obi41.nl/2p94zfxe