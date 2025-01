Tryater verkoopt eerste uitvoering Foekje uit

BURUM - De eerste uitverkochte 'Foekje' van Tryater is een feit. Het gezelschap verkocht maandag de laatste kaarten voor dinsdag 15 april. De cast staat dan voor een uitverkochte zaal in Burum, de woonplaats van onderwerp Foekje Dillema.

Tryater brengt de voorstelling over de Friese atletieklegende dertig keer langs Friese gymzalen. "Dat it yn har eigen doarp sa oanlûkt, jout oan dat dit tragyske sportferhaal yn de mienskip ferankere is." aldus artistiek leider Tatiana Pratley.

Bezoekers uit de regio die naast een kaart voor Burum grijpen, kunnen in onder meer Kollum, Wâlterswâld en Rinsumageast terecht. Voor de sportieve en muzikale voorstelling, geregisseerd door Jos van Kan en geschreven door Kees Roorda, zijn in heel Fryslân gymzalen gevonden, die Tryater tot theaterzaal omtovert.

De première is in Leeuwarden, de stad waar Dillema trainde. Foekje eindigt de tour op Terschelling, waar het onderdeel is van het Oerol Festival.

De voorstelling Foekje biedt door de ogen van uiteenlopende personages (gebracht door Nynke Heeg, Lourens van den Akker, Stijn Schootstra en Caroline Mgata) meerdere perspectieven op het verhaal van Dillema, de Burumse die in de vorige eeuw uit het niets een topatlete werd maar haar prille carrière in 1950 moest beëindigen na twijfels over haar geslacht.

Artistiek leider Tatiana Pratley van Tryater: 'It is in yntrigearjende skiednis, dêr't we ek hjoed noch frisse fragen by stelle kinne. Hoe siet dit krekt? Wêrom dy twivels oer wa't se wie en oft se meidwaan mocht? Wie it earlik of waard der in spultsje spile? We besykje yn it stik har ferhaal út te plûzjen, troch de bril fan doe mar ek dy fan no. Foekje Dillema is in wichtige namme yn Fryslân, dêr't in bysûnder en globaal ferhaal oan hinget. Dat har eigen Boerum no al fol sit, fielt goed. Want dan wurdt sy noch altyd drûgen.'

Tryater zestig jaar

Foekje is de eerste grote voorstelling in het jubileumjaar van Tryater, dat in 2025 zestig jaar bestaat. In het volgende theaterseizoen staat de organisatie uitgebreid stil bij dit jubileum: onder meer met een boek, een speciale voorstelling, een unieke samenwerking met het amateurveld en meer. Via de website van Tryater blijft de liefhebber op de hoogte.