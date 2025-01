Brand in geparkeerde auto in Gorredijk

regionaal ma 27 januari 2025, 16:22

GORREDIJK - In Gorredijk is maandag rond 14.45 uur brand ontstaan in een auto. Het voertuig stond geparkeerd aan de Klaproas toen het mis ging.

De brandweer van Gorredijk kwam met spoed ter plaatse om te blussen. Er was brand ontstaan in het motorcompartiment. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

Nadat de brandweer klaar was met blussen konden ze moet spoed door naar een reanimatie verderop in het dorp.

