HackShield van start in Smallingerland

DRACHTEN - Burgemeester Fred Veenstra trapte maandag het project 'HackShield' officieel af in de gemeente Smallingerland. Dit deed hij samen met groep 8b van basisschool De Voorde in Drachten.

"Cyberveiligheid is van groot belang voor kinderen in onze gemeente. Zij zijn veel online en daarmee kwetsbaar" zegt burgemeester Veenstra. "Door het project HackShield leren kinderen hoe zij zichzelf online kunnen beschermen. En wat zij leren kunnen ze weer doorgeven aan hun ouders. Zo zorgen wij samen voor een veilige digitale omgeving in Smallingerland."

Na de aftrap gingen politieagenten, handhavers van de gemeente, jongerenwerkers van M.O.S. en medewerkers van Bibliotheek Drachten | Smallingerland langs bij de andere basisscholen in de gemeente. De groepen 6, 7 en 8 van De Voorde brachten in groepjes een bezoek aan het Politie Media Lab, dat vlakbij de school geparkeerd stond. In dit speciale mobiele lab maakten zij kennis met de digitaal wijkagenten van Smallingerland en gingen ze aan de slag met HackShield.

HackShield is een educatief computerspel dat kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Via deze game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. Door de levels te spelen worden ze bewust van wat er op internet kan gebeuren en leren ze hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Kinderen kunnen thuis een account aanmaken en het spel spelen. Ook is er aandacht voor op de basisscholen. Bibliotheek Drachten heeft een speciaal hoekje ingericht waar kinderen HackShield ook kunnen spelen. HackShield is gratis te spelen en kinderen kunnen in het spel geen aankopen doen.

Er zijn prijzen te winnen bij de competitie van onze gemeente. In het voorjaar worden de drie beste spelers gehuldigd door burgemeester Fred Veenstra. En de hele klas van de beste HackShield-speler beleeft een leuke activiteit samen met de jongerenwerkers van M.O.S.!