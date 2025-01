Effectief Harkema-Opeinde grijpt volle buit bij VC Trynwâlden

ma 27 januari 2025

HARKEMA - Doelpunten maken, daar draait het om in de voetballerij. Wat dat betreft deed Harkema-Opeinde zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen VC Trynwâlden alles goed. Door zelf optimaal te profiteren van twee weggevertjes aan thuiszijde en achterin niet meer dan één tegentreffer toe te staan trokken de Harekieten een 1-2 zege over de eindstreep.

Niemand bij Harkema die er mee zat dat de punten gezien het spelbeeld niet geheel eerlijk werden verdeeld. Dat het kwartje na een jaar waarin alles tegenzat nu steeds goed valt, dwingt het voor elke grasspriet knokkende collectief ook zelf af.

Voetballen op kunstgras, het is voor Harkema-Opeinde altijd een dingetje. Dat gastheer VC Trynwâlden op het zonovergoten sportpark Kaetsjemuoilân gemakkelijker uit de voeten kan is dan ook geen verrassing. Dat Harkema-Opeinde in de tiende minuut op voorsprong komt is dat wel, temeer omdat goalie Martin Alma op dat moment al schoten van Jesper Veenstra en Hessel Breeuwsma onschadelijk heeft gemaakt. Aanvoerder Hille Postma is het die de openingstreffer inleidt als hij aan de rechterzijde Roan Alssema wegstuurt.

De Trynwâldster verdedigers lijken het gevaar met een terugspeelbal te verijdelen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de snelheid van Alssema. Attent plukt Alssema de terugspeelbal voor keeper Visser weg, beheerst legt hij het speeltuig in het verlaten doel. Zeven minuten blijft de 0-1 stand intact, dan is het Finn Feenstra die uit een klutssituatie de bal voor de voeten krijgt en doeltreffend uithaalt.

VC Trynwâlden gaat na de gelijkmaker vol op jacht naar een tweede doelpunt. Overal op het veld wordt vroeg druk gezet. Harkema-Opeinde weet zich hier naarmate de eerste helft vordert steeds moeizamer onderuit te voetballen. Martijn Postma, Edwin de Vries en Hessel Breeuwsma, stuk voor stuk krijgen ze doelrijpe kansen. Stuk voor stuk ook zullen ze de roos niet treffen.

De rust komt voor Harkema-Opeinde op het goede moment. Na de helftwisseling staat het in defensief opzicht als een huis. Veel vaker dan voor de pauze wordt naderend gevaar in een vroeg stadium genivelleerd. Een flinke steun in de rug is het tweede doelpunt dat in de 56ste minuut wordt gemaakt. Opnieuw is het Roan Alssema die aan de basis van de treffer staat. Na goed doorzetten verovert Alssema de bal tussen de zijlijn en het strafschopgebied. Wat volgt is een voorzet van uitmuntende klasse die door goudhaantje Andries From in het lege doel geschoten wordt.

VC Trynwâlden probeert net als voor de pauze de achterstand snel ongedaan te maken. Tweemaal is het hier dichtbij, beide keren blijkt de al maandenlang in prima vorm verkerende Martin Alma een onoverkomelijke sta-in-de-weg. Eerst ranselt Alma een kopbal van Jehannes Hiemstra onder de deklat vandaan, even later is Alma de situatie meester als Hessel Breeuwsma zich op fraaie wijze een weg baant richting doel en een pegel lanceert. Hoewel er ruimte genoeg ligt, zal Harkema-Opeinde er door slordige eindpasses niet in slagen om nog tot uitgespeelde kansen te komen.

Ondanks dat komt de voorsprong in de laatste 25 minuten - inclusief zeven minuten blessuretijd - niet in groot gevaar, vooral omdat de defensie zich ontpopt tot een nauwelijks te doorboren geheel. Zoals RTV NOF-verslaggever Jan Wagenaar in zijn nabeschouwing terecht stelde: "Dy ferdigeners fan Harkema-Opeinde, dat binne gjin skoaljonkjes. Dat binne kearels!"



Bonuspunten, zo galmde het na afloop in de kleedkamer van Harkema-Opeinde. Nu is het zo dat bonuspunten vooral van waarde zijn als ook de wedstrijden tegen de staartclubs worden gewonnen. In dat opzicht is de partij tegen SC Veenwouden aanstaande zaterdag een heel belangrijke.

Het ene puntje dat de Feanwâldsters in de afgelopen tien duels behaalden steekt schril af tegen de zeven winstpartijen die Harkema-Opeinde in de laatste acht wedstrijden boekte en juist daarin zit de dreiging na een knappe zege tegen VC Trynwâlden. Ook tegen de rode lantaarndrager kan Harkema-Opeinde het zich niet permitteren een stapje minder hard te doen. SC Veenwouden werd nog nooit verslagen door "De Heide", het pakte bijna de helft van het puntenaantal tegen Harkema-Opeinde en boven alles heeft Veenwouden van alle clubs in klasse 4C de punten het hardst nodig. Harkema-Opeinde kan aan de bak dus. Ook, misschien wel vooral tegen SC Veenwouden!