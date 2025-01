Vlammend slotoffensief levert Buitenpost overwinning op

Pier Schotanus ma 27 januari 2025, 12:43 sportnieuws ma 27 januari 2025, 12:43

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

BUITENPOST - In de laatste seconde van de wedstrijd heeft Buitenpost een overwinning op Blauw Wit '34 in de wacht gesleept. Hiermee houdt de ploeg van Kevin Waalderbos zicht op de bovenste plekken op de ranglijst. Dennis Zuidema maakte zijn eerste competitiegoal ooit voor de hoofdmacht van VV Buitenpost, Bernd Douma bracht Sportpark De Swadde vlak voor tijd in extase. Op het kunstgrasveld werd het 2-1.

Iedereen rent naar de hoek van het veld. Zelfs keeper Kevin van der Meulen steekt het hele veld over en viert het feest. Het laatste balcontact van de wedstrijd heeft drie punten opgeleverd voor de Blauwkes. Een ragfijne vrije trap van Joran Olijve wordt in de verre kruising gekopt. De gevierde man: Bernd Douma.

"Dit is misschien nog wel lekkerder dan een 'gewone' overwinning", zegt Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos opgetogen. "En het is terecht dat we winnen."

Toch keek zijn ploeg twintig minuten voor tijd nog tegen een achterstand aan. Vooral Roan van der Weij, Rik Weening en invaller Joran Olijve waren gevaarlijk met hun schoten, maar scoren lukte nog niet. "En dan ruikt de tegenstander bloed en maken zij de 0-1", aldus Waalderbos. "Dat is vergelijkbaar met de wedstrijd van vorige week tegen Oranje Nassau. Dit keer was onze reactie een stuk beter."

Veerkracht

Waar het tegendoelpunt vorige week een dreun was waar Buitenpost niet meer van herstelde, ontketent het tegen Blauw Wit een vlammend slotoffensief. Centrale verdediger Ron Janzen verlaat zijn post en gaat naast Roan van der Weij in de spits spelen. De Blauwkes kloppen met de minuut harder op de deur. Willem de Boer schiet op de lat na een prachtige voorzet van Van der Weij.

Invaller Dennis Zuidema heeft maar een paar minuten nodig om de verlossende gelijkmaker op zijn naam te zetten. Een hoekschop belandt via de Blauw Wit-defensie voor zijn voeten. De 20-jarige aanvaller schiet genadeloos binnen. Een prachtig moment voor zijn eerste competitiedoelpunt in de hoofdmacht van de club waar hij al zijn hele leven speelt.

Buitenpost wil meer. Ook na de gelijkmaker blijft Ron Janzen in de spits staan. "We willen weer aansluiten bij de kopgroep in de competitie. Dan heb je niet zoveel aan een gelijkspel, dan moet je winnen", zei Waalderbos na afloop. En die overwinning kwam er. In de laatste seconde van de wedstrijd kopt Bernd Douma een vrije trap van invaller Joran Olijve binnen. Het is lang geleden dat er zo hard is gejuicht in Buitenpost.

De competitie is nu precies op de helft. Buitenpost pakte twintig punten in dertien wedstrijden en staat daarmee zevende. Koploper PKC '83 is ver weg een heeft twaalf punten meer. Het gat met nummer twee Broekster Boys is een stuk kleiner en bedraagt zeven punten. Volgende week treft Buitenpost opnieuw een concurrent. In Winsum is de aftrap om 14:00.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Ron Janzen, Youri Sletering, Willem de Boer (79. Dennis Zuidema), Edwin Schaafsma (57. Noureddine Boutzamar), David Kazimier, Rik Weening, Roan van der Weij, Gerbrand Waaksma (67. Joran Olijve)

Gele kaart: Noureddine Boutzamar

Pupil van de week: Douwe-Jan Boersma

Scoreverloop: 0-1 (71.), 1-1 (82. Dennis Zuidema), 2-1 (90+. Bernd Douma)