Frustrerende nederlaag vv Kollum

sportnieuws ma 27 januari 2025, 10:09

KOLLUM - VV Kollum mocht zaterdag op bezoek bij vv Zuidhorn. De ploeg waar de oud-trainer van de oranjehemden Ron de Boer nu de leiding heeft. Op de ranglijst ontlopen beide ploegen elkaar niet veel, dus vooraf werd een spannende wedstrijd verwacht. En dat werd het ook.

In het eerste kwartier van de wedstrijd twee ploegen die onzeker oogden en slordig in de passing waren. Na dat eerste kwartier pakte Kollum het initiatief en de controle over de wedstrijd. Waar we voor Zuidhorn in de eerste helft 1 grote kans telden (het schot in de 26e minuut ging hoog over), had er van de meedere kansen voor Kollum toch op zijn minst ééntje in gemogen. Maar of de keeper van Zuidhorn bracht knap redding of de afwerking was net niet scherp genoeg.

In de tweede helft wederom een gelijkopgaande strijd met over en weer wat kansen. Maar aan beide kanten ontbrak het aan de afronding van die kansen en de wedstrijd leek op een gelijk spel af te stevenen. Maar helaas voor vv Kollum ging de scheidsrechter, die tot dan toe overigens niet een slechte wedstrijd floot, in de 77e minuut volledig de mist in.

Vriend en vijand was het er over eens dat hij had moeten fluiten voor een overtreding op keeper Kempenaar van vv Kollum in plaats van een penalty voor vv Zuidhorn. Maar goed, het kwaad was al geschied en vv Zuidhorn wist wel raad met dit kadootje. Vv Kollum probeerde daarna met alles wat het in zich had nog wel om de gelijkmaker te forceren, maar dat zat er niet meer in.

En zo is het in het voetbal, de ene week krijg je misschien een puntje teveel door een dubieuze strafschop die je meekrijgt, een week later krijg je een puntje te weinig door een penalty die je duidelijk onterecht tegen krijgt.

Maar los van de penalty’s: vv Kollum zal toch uit een ander vaatje moeten tappen om in de top van de middenmoot mee te blijven doen. Volgende week een mooi affiche: mede-koploper Oosterwolde komt met twee elftallen naar sportpark Baensein. Want ook vv Kollum 2 speelt een thuiswedstrijd tegen Oosterwolde.