Broekster Boys en PKC maken geen fouten in aanloop naar kraker

sportnieuws ma 27 januari 2025, 10:07

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DAMWALD - Zaterdag stond de laatste ronde van de "heenwedstrijden" op het programma. Met een schuin oog werd er al gekeken naar komende zaterdag wanneer de wedstrijd Broekster Boys – PKC op het programma staan. Daarover later meer. Eerst moest de wedstrijd tegen Rolder Boys (op de 13e plek in de tussenstand) met een goed resultaat afgerond worden. Nooit eerder was er een onderlinge confrontatie. Broekster Boys werd hartelijk ontvangen op de prachtige accommodatie tegen de bosrand van het nationaal park de Drentse Aa.

Broekster Boys ging voortvarend van start en zette de thuisploeg gelijk onder druk. De wedstrijd was koud bezig toen Jeroen Knol al in de 3e minuut de eerste kaart van de wedstrijd op zijn naam kreeg. Rolder Boys had houden en keren en kon niet voorkomen dat Broekster Boys al vroeg op voorsprong kwam. Vincent Hoekstra wist met een fraaie beweging de voorzet van Hedgar Hoekstra te raken en daarmee de keeper wist te verschalken. 2 minuten later was duidelijk dat scheidsrechter Alkema de wedstrijd kort wilde houden.

Voor een vergelijkbare overtreding als Knol in de 3e minuut kreeg ook Riemer Doornbos een gele kaart. Door de snelle kaarten was dat duidelijk en bleef het voor de rest van de wedstrijd sportief en eerlijk. Niet veel later kwam Rolder Boys op gelijke hoogte. Abe Koopmans hield zijn directe tegenstander net iets te veel vast en werd er terecht een strafschop gegeven. Toine Slor joeg de bal onhoudbaar in de kruising en zo stond het binnen een kwartier al 1-1.

Broekster Boys moest zich even herpakken maar hield Rolder Boys in zijn greep. Jos Regnerus zette na een knappe voorzet van Hedzer Prins de "Waldpieken" weer op voorsprong en 5 minuten later gaf Klaas vd Meulen de thuisploeg de genadeklap. Tenminste, dat dacht iedereen! Tot grote verbazing van vriend en vijand werd het doelpunt door het neutrale trio totaal gemist. De bal werd een meter achter de doellijn door aanvoerder Ottens terug in het veld geslagen.

Broekster Boys stond te juichen maar Rolder Boys speelde slim door. Ottens gaf later ruiterlijk toe dat het een honderd procent doelpunt was. Ook de handsbal werd niet gezien dus geen doelpunt, geen hands , geen rood, geen strafschop maar gewoon doorspelen. Broekster Boys liet zich niet gek maken en maakte voor rust toch nog de 1-3. Een prachtige voorzet van opnieuw Hedgar hoekstra werd keurig met de borst door "Vinnie" teug gelegd naar Jos Regnerus die zijn tweede van de dag maakte.

Na rust gingen beide teams verder met de basisopstelling. Een aantal supporters stonden nog in de prachtige kantine toen Broekster Boys op 1-4 kwam. Opnieuw was het duo Hoekstra daar verantwoordelijk voor. Hedgar maakte een prachtige slalom door de Drentse defensie, Jos Regnerus bracht met een boogbal Vincent in positie die een niet te missen kop kans kreeg. Daarmee zat de wedstrijd op slot: 1-4.

Op de bank werd al druk gespeculeerd wie er gewisseld zou worden want met een ijzersterke bank kunnen Bruin en Dantuma terugvallen op hun roulatiesysteem. Mooi was het dat Niels Westerlaan met zijn eerste balcontact Bauke Jan Douma in stelling bracht. Ook voor hem was het zijn eerste balcontact maar het was wel gelijk 1-5. Rekening houden met blessures en kaartenlast kwamen ook de overige spelers in het veld en werd de wedstrijd gecontroleerd uitgespeeld. Drie punten in de knip en op naar volgende week.

Dan staat nl de absolute topper van de eerste klasse op het programma. Koploper PKC'83 komt dan bij runner up Broekster Boys op bezoek. PKC verloor tot op heden slecht één wedstrijd maar dat was wel tegen Broekster Boys. In de eerste wedstrijd van het seizoen werd de ploeg met 1-3 geklopt. PKC staat op dit moment 5 punten boven het op de tweede plaats staande Broekster Boys.

Bij een overwinning van PKC lijkt het een prachtige slot voor de Groningers te gaan worden en die zullen er daarom alles aan gaan doen om opnieuw tegen puntverlies aan te lopen. Broekster boys zal ongetwijfeld weer vol gas geven dus het zou weleens spektakel kunnen worden.

De wedstrijd in Damwoude begint zaterdag om 14.30 uur.

Klik hier voor het fotoverslag van Jacqueline Jongsma