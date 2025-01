300 Friese kinderen maken kunst over water

lokaal nieuws zo 26 januari 2025, 18:24

DRACHTEN - Commissaris van de Koning Arno Brok bracht vrijdag een werkbezoek aan Museum Dr8888. Hij werd hierbij vergezeld door burgemeester Fred Veenstra en wethouder Maria Le Roy. In het kleurrijke atelier gingen ze in gesprek met Jan Boomsma van scholenkoepel Adenium, schooldirecteur Durk Meijer en museummedewerkers.

Hoewel de aanwezigheid van het vooraanstaande gezelschap opviel, draaide het om ruim 300 Friese basiskinderen. Het gaat om kinderen uit groepen 5 tot en met 8 met maar liefst 43 culturele achtergronden.

De scholieren zijn van de basisscholen De Mozaïek en De Kameleon uit Drachten, de Trije Doarpen Skoalle uit Reduzum en De Boarne uit Aldeboarn. Hun deelname aan het educatieve kunstproject Wetter & Moar is de aanleiding van het werkbezoek.

Kunstenaars in de klas

Wetter & Moar is een initiatief van Museum Dr8888 dat kinderen uitdaagt om samen met professionele kunstenaars na te denken over de toekomst van het Friese veenweidelandschap. Door middel van beeldende kunst, muziek en verhalen werden grote vragen over natuur, voedsel en diversiteit toegankelijk gemaakt. Een groot deel van de kunstwerken is nu te zien in Museum Dr8888.

Anders naar de omgeving kijken

Tijdens het bezoek deelden de kinderen trots hun ideeën en kunstwerken. Ook vroegen zij zich af of de burgemeester en commissaris ook eens op bezoek wilden komen op hun school. Jazeker, was de reactie. De afspraak is inmiddels gepland.

"Een bijzonder kunstwerk vormt zich rondom het woord Wetter", vindt Wybren Jorritsma, directeur van het museum. "Dit werk bestaat uit vertalingen van het woord 'wetter' in de talen van de deelnemende kinderen. We zijn trots op deze nieuwe Friezen. In sommige talen heeft het woord vele varianten, wat de rijkdom aan perspectieven verder onderstreept."

Tentoonstelling

De tentoonstelling van Wetter & Moar is tot begin maart te bewonderen in Museum Dr8888. Naast een bezoek met hun school krijgen de kinderen ook een vrijkaartje, zodat ze samen met een familielid hun werk kunnen bekijken. Wetter & Moar is mede mogelijk gemaakt door de ELJA Foundation.

