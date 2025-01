'Sneeuwwitje de Musical, terug naar de kern' komt naar Gorredijk

lokaal nieuws zo 26 januari 2025, 18:12

GORREDIJK - Op zondag 2 maart komt het Nationaal Jeugd Musical Theater naar Gorredijk met de voorstelling 'Sneeuwwitje de Musical, terug naar de kern'. Een eigentijdse versie van het klassieke sprookje, geschikt voor jong en oud.

Dankzij een speciale actie betalen kinderen t/m 18 jaar slechts 10 euro inclusief consumptie. De voorwaarde is wel dat het kind wordt begeleid door een betalende volwassene, die 22,50 euro (inclusief consumptie) betaalt.

Het verhaal van 'Sneeuwwitje de musical, terug naar de kern' begint met een moeder die haar dochters voorleest uit een sprookjesboek en wil beginnen met het verhaal van Sneeuwwitje. Eén van de dochters vraagt waarom er nooit eens een prinses is die op haar lijkt.

De moeder vertelt dat sprookjes heel oud zijn en de schrijvers van toen waarschijnlijk nog nooit een meisje van kleur hadden gezien. Waarop de meisjes zeggen dat hun moeder dan het verhaal maar moet vertellen hoe zij het zou hebben geschreven.

Het verhaal

Ver hier vandaan, in een adembenemend wild land, groeit de prachtige pure prinses Tourmalynn op als een bijzonder meisje dat een is met de natuur. Op een dag sterft haar moeder op mysterieuze wijze, en haar vader trouwt met Alvena, een beeldschone maar kille vrouw.

De nieuwe koningin heeft een magische spiegel, die haar op een dag vertelt dat Tourmalynn mooier is dan zij. Ze geeft een jageres, die van jongs af aan al Tourmalynns beste vriendin is, de opdracht de prinses te doden.

Tourmalynn vlucht het magische woud in en krijgt hulp van een prins uit een naburig koninkrijk die meer weet van Alvena's duistere geheim. Wat zoekt Alvena diep in de mijnen, en lukt het Tourmalynn om samen met haar vrienden, de prins en de mijnwerkers de boze koningin met haar allesverwoestende jaloezie te verslaan?

"Als we teruggaan naar de kern van het verhaal maakt het dus eigenlijk helemaal niet uit hoe Sneeuwwitje er uit ziet; ze is een pure en lieve prinses, die één is met de natuur en ze heeft een hart van goud...."

In deze hartverwarmende voorstelling over liefde voor jezelf, elkaar en moeder aarde neemt het Nationaal Jeugd Musical Theater het publiek mee in een avontuurlijke en epische zoektocht naar de ware betekenis van schoonheid.

