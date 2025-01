Eén zwaluw maakt nog geen zomer voor VV Anjum

zo 26 januari 2025

EANJUM - De manschappen van Tinus Huisma vlogen goed gemutst naar sportpark de Swellen te Birdaard. De laatste drie wedstrijden leverden immers zeven punten op. De vraag vooraf was dan ook of Anjum deze lijn kon voortzetten in en tegen rode lantaarndrager Birdaard? "Birdaard uit, is altijd lastig". De laatste uitoverwinning viel te noteren in het seizoen 2012-2013.Verdediger Wiebe Wessel Bos was destijds de matchwinnaar.

Over de editie van zaterdagmiddag is eigenlijk elk woord teveel. Anjum gaf niet thuis en ging kopje onder te Birdaard. Op de overwinning van de gastheren viel niets af te dingen. Meer dan een terechte driepunter voor de equipe van Martin Brandsma ( en oud Anjum trainer Remco Kooistra)

Wat als....

Het eerste speldenprikje kwam na zo'n 60 seconden van de linkervoet van Arjen Schregardus. Met de nodige krachtsinspanning tikte keeper Bjorn Kooyenga de bal uit de linkerhoek. Aan de andere kant was Lieuwe van Dijk de reddende goalie op een inzet van Douwe Boonstra. Echter nog geen minuut later, na deze redding moest de Anjum sluitpost het antwoord schuldig blijven op een inzet van Lennart Kooistra.

Na deze openingstreffer ging Anjum op jacht naar de gelijkmaker. Het was achteraf de meest dreigende periode aan Anjums kant. Wat als Anjum wel de penalty had gekregen na het stuiten van Johan Boersma? Wat als tot tweemaal toe het vlagsignaal van de Anjums assistent wegens buitenspel wel was gehonoreerd?

Maar, wat als... telt niet..... Feit was wel dat Anjum na 37 minuten spelen op een 3-0 achterstand stond door doelpunten van nogmaals Lennart Kooistra en Arjen Hiemstra.

Anjum zette voor de rust nog eenmaal aan. Wieger Nutte Visser, Sijtse Koree zagen hun inzet niet tot doelpunt gepromoveerd worden. Een kopbal van Arjen Schregardus spatte bij het slotakkoord van het eerste bedrijf uiteen op de lat boven keeper Kooyenga.

Net daarvoor had Klaas van Zuden echter de 4-0 laten aantekenen. Het sein voor een aantal van de 163 aanwezige toeschouwers om het terrein te verlaten en de auto te pakken richting 't Kolkenfjild.

Off day

De wedstrijd was gespeeld. Het tweede deel van de wedstrijd kon achteraf ook schriftelijk afgedaan worden. We zouden de gastheren echter tekort doen. De 4-0 ruststand kreeg uiteindelijk een geflatteerde einduitslag op het scorebord. In de laatste tien minuten van de wedstrijd wist de thuisclub nog drie keer het net te vinden: Pieter Folkertsma, Arjen Hiemstra (2x) zorgden voor de zevenklapper bij de thuisclub en de off day bij de withemden.

Een schrale troost voor alle Anjum aanhangers: alle prijzen uit de verloting gingen mee naar 't Kolkenfjild. Of dit goed smaakte?

Conclusie: Een terechte nederlaag na een mooie serie voor de withemden. Maar zoals langs de lijn werd opgemerkt "volgende week beginnen we weer op 0-0" Nieuwe rondes , nieuwe kansen.

Volgende week ook begint de tweede helft van de kompetitie. Alle ploegen hebben een keer tegen elkaar gespeeld. Anjum staat halverwege op een achtste plek met vijftien behaalde punten.

Zaterdag om half drie op het eigen vertrouwde thuishonk de wedstrijd tegen VIOD.