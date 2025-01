Jos gaat los: Tolerantie als koopwaar

Jos van Noord zo 26 januari 2025, 11:00 column zo 26 januari 2025, 11:00

Luister hier de column Je browser ondersteunt geen HTML5 audio

Kan het nog gekker: onze provinciehoofdstad trekt 15.000 euro uit, van belastinggeld, om ons op betere gedachten te brengen. Gedachtenpolitie.

Vijftien mille om de acceptatie van homo's te vergroten, van bio's ook, van genderneutralen, drek queens en transsuelen, zegmaar regenbogers en andere transmensen. Wij moeten dokken om hierover te worden voorgelicht! Eerst dacht ik nog: wie wil er nou geaccepteerd worden, tegenwoordig? Getolereerd?

Maar er schijnt veel haat te heersen en dat is sowieso fout natuurlijk. Alle haat tegen mensen, enkel om wie ze in diepste wezen zijn, is niet alleen fout, maar vooral erg dom. Tegen domheid bestaat nog geen medicijn.

Jodenhaat, evenzo achterlijk. In de strijd tegen beschamend antisemitisme begon ook het kabinet laatst met miljoenen te gooien. Terwijl de oplossing niks kost! Gewoon tegen Israel zeggen dat ze daar eens proberen in vrede te leven met hun buren. Zo simpel.

Iedereen wil als mens worden gezien, niet als minderwaardige buur of als misbaksel, als kleurling, jood of homo. Gewoon als mens! Nou het mooie: da's helemaal gratis. Voorwaarde is dat de doelgroep niet tegenwerkt.

Met zowat vijftigduizend onschuldig vermoorde gevangenen in het vernietigingskamp Gaza maakte de Joodse staat zich wereldwijd niet geliefd, de geregelde kijker naar Opsporing Verzocht krijgt vanzelf een pesthekel aan kleurlingen en door die malle etalagehomo's schiet ik telkens in de lach: die zouden pas echt doodongelukkig zijn als ze niet ergens nog maar een spoor van afkeuring konden ontwaren. Kunnen we wel gemeenschapsgeld in blijven stoppen!

Eerder al kwam Friesland tot dat inzicht. In het Provinciehuis hielden ze de hand stevig op de knip toen extravagante lhbti-ers daar op hoge hakken voor de deur stonden. Tolerantie is niet te koop.

Ik zeg: doe niet zo gek! Pas je aan. Gedraag je 'n beetje. Geen aanstellerij. Wees vooral jezelf, we schrikken nergens meer van en iedereen heeft recht op z'n eigen insteek. Zal niemand aanstoot aan nemen. Maar probeer anderen niets ongevraagd in de mik te duwen. Dat vindt niemand prettig, ik ook niet.

Dan zie je het fout gaan... je voelt de tegenbeweging overeind komen. Veel jonge regenbogers vinden dat zij de volledige vrijheid hebben om te zijn wie ze zijn. Kan ik best in mee. Zij gaan over de schreef zodra zij een ander, nota bene ook nog voor andermans rekening, komen voorschrijven wat die ander van ze moet vinden.

Want dat is nou precies de vrijheid van de ander.