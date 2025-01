Politie-onderzoek in speeltuin aan Reidhin in Hurdegaryp

regionaal vr 24 januari 2025, 21:40

HURDEGARYP - De politie is vrijdag een onderzoek gestart in het speeltuintje aan de Reidhin in Hurdegaryp. De aanleiding hiervoor was een melding die binnen was gekomen bij de politie.

De forensische opsporing van de politie heeft 's avonds een onderzoek opgestart in het speeltuintje. De omgeving werd afgezet met politielint om eventuele sporen veilig te stellen.

Het is tot op heden onbekend wat er zich precies heeft afgespeeld. De politie wil er niets over kwijt vanwege de impact.

